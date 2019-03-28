القبض على صاحب الفيديو الذي تقمص دور الخليجي المبذر للأموال مع النسوة

ألقت شرطة دبي القبض على رجل من جنسية أفريقية، من أصول عربية، نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقمص فيه شخصية رجل خليجي مبذر يبعثر الأموال النقدية ويرميها بصحبة مجموعة من النسوة في منظر مستفز ومهين للعادات والتقاليد وللزي الخليجي.

وقد أثار الفيديو استهجان المجتمع وخدش حياءه من خلال اللقطات التي ظهرت في الفيديو.

وألقي القبض على الرجل وتم تحويله للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

لذا، تهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع ضرورة احترام القانون والعادات والتقاليد وعدم نشر فيديوهات مسيئة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة من قبل السلطات. دبي- الاتحاد

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