"رشة الملح" في خطر.. الديون تغرق أشهر مطعم تركي

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social Media المطعم له عدة فروع خارج تركيا

وبحسب ما نقلت "بلومبرغ"، فإن مجموعة "دوغوس هولدينغ" الاستثمارية التي تملك المطعم، وصلت إلى مستوى مقلق من الديون.

وارتفعت ديون المجموعة الاستثمارية التي يديرها رجل الأعمال فريت شيهينك، بنسبة 17 بالمئة خلال العام الماضي، ووصلت إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار).

ويملك مطعم "نصرت" الشهير بـ"رشة الملح" فروعا في كثير من دول العالم، وبات مقصدا للمشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهي والاستمتاع باللمسة الخاصة في رش الملح.

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وتخلصت المجموعة الاستثمارية التركية من عدة فنادق خلال العام الماضي، حتى تضمن تنفيذ الاتفاق الذي وقعته في ديسمبر الماضي مع المؤسسات الدائنة، لكن الاتفاق لا يغطي حتى نصف ديون الشركة.

وعلى غرار شركات تركية أخرى، يعاني مالك سلسلة مطاعم "نصرت"، صعوبات في سداد الديوان بالعملة الأجنبية بعدما انخفض سعر صرف الليرة بصورة كارثية خلال السنة الماضية.

وفي وقت سابق، لجأت "دوغوس هولدينغ" إلى بيع عدة مشاريع في تركيا والولايات المتحدة وإسبانيا جراء الضغوط المالية، لكن الخطوات لم تكن نهاية للمتاعب المالية.