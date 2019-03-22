صحيفة "الاتحاد" تطلق تحديثاً لتطبيقها الإلكتروني

أعلنت الإدارة الرقمية التابعة لأبوظبي للإعلام عن إطلاق تحديث شامل لتطبيق صحيفة "الاتحاد" الإلكتروني على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وفق أعلى المعايير الرقمية ليقدم لقراء الصحيفة نافذة على أحدث الأخبار التي تغطيها الصحيفة على مدار اليوم وتصفحها ومشاركتها بطريقة سلسة وجاذبة.

وتنسجم عملية تحديث التطبيق الإلكتروني مع استراتيجيات أبوظبي للإعلام الرامية إلى مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها منصات الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، وتقديم المحتوى الإعلامي الهادف وإيصاله إلى أكبر شريحة ممكنة، بما يدعم مكانتها بوصفها من الشركات الإعلامية الرائدة على مستوى المنطقة.

ويوفر التطبيق، الذي يتوافق مع نظامي "أندرويد" و"آبل"، آلية عرض الأخبار فور تحديثها على الموقع الإلكتروني، ليتيح للمتابعين فرصة الاطلاع على آخر الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية ومستجداتها.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام "يأتي تحديث التطبيق الإلكتروني في إطار الاستراتيجية الشاملة لأبوظبي للإعلام الرامية لتعزيز مسيرة التحول الرقمي عبر مختلف المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يعكس القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها الشركة في هذا السياق".

وأكد سعادة المدير العام لشركة أبوظبي للإعلام أن صحيفة "الاتحاد" تتمتع بحضور متميز على مستوى الإعلام الوطني والإقليمي ما يوجب على الشركة العمل على مواكبة هذا الحضور وترسيخ مكانة الصحيفة ومسيرة الإنجازات التي حققتها خلال العقود الماضية، بهدف بناء حضورها الإعلامي والوصول إلى فئات جديدة من القراء والمتابعين.

من جهته، قال حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" "أصبحت التكنولوجيا عنصراً مهماً اليوم في مسيرة وسائل الإعلام. ولذلك، نسعى دائماً إلى توظيفها ومواكبة تطوراتها بكل الطرق التي تمكننا من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المتابع لصحيفة الاتحاد واستقطاب قراء جدد من خلال المحتوى التفاعلي المتميز، لنوافيهم بأحدث المستجدات الحاصلة على الساحة المحلية والعالمية عبر شاشات هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية بكل سهولة".

ويتيح التطبيق الإلكتروني للمستخدمين إمكانية عرض القائمة الرئيسية من الموقع الإلكتروني، وعرض جميع أقسام الموقع، والبحث عن الأخبار وتفاصيلها. كما سيمكن التطبيق المستخدمين من تصفح تفاصيل كل خبر، وعرض الأخبار المتعلقة وفق الكلمات المفتاحية وارتباطها بالأخبار المعروضة، وعرض الفيديوهات، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني من خلال التطبيق.

وصمم التطبيق باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتوفرة ليمنح المستخدم تجربة استخدام سلسة، تمكنه من عرض صفحة الاشتراكات، والاطلاع على النبذة الموجودة عن صحيفة "الاتحاد"، وعرض صفحة سياسة الخصوصية، والصفحة الخاصة بالتواصل مع الصحيفة، وعرض الخريطة الحية المتصلة بتطبيق خرائط "جوجل" للوصول إلى مقر الصحيفة.

يأتي الإعلان عن تطبيق "الاتحاد" في إطار خطة تحديث شاملة أطلقتها أبوظبي للإعلام في أغسطس من العام الماضي ضمن أربع منصات إلكترونية جديدة تتبنى أعلى المعايير الرقمية، وذلك استكمالاً لمنظومة الخدمات الإعلامية التي توفرها أبوظبي للإعلام بهدف تعزيز مكانة الشركة بين الجمهور في المنطقة العربية وسمعتها الريادية على مستوى المنطقة والعالم.