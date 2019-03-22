شرطة دبي وفنادق روڤ يحتفيان باليوم العالمي للسعادة

كشفت ’فنادق روڤ‘ عن تعاونها مع شرطة دبي وبالتحديد مع مركز الرفاعة، من جديد لإطلاق حملتها الخاصة باليوم العالمي للسعادة، والتي تتماشى مع رؤية الحكومة الرامية لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول سعادة في العالم بحلول عام 2021. حيث جابت مجموعة من النشطاء الجوالين أرجاء دبي على متن ’حافلة السعادة‘ الكبيرة الخاصة بـ ’روڤ‘، برعاية ’بيج باص تورز‘، لنشر السعادة والبسمة والمرح بين السكان وذلك يومي 19 و20 مارس الجاري.

وقامت الحافلة السياحية الضخمة والمكشوفة بالتجول بألوانها الزاهية وسيارات شرطة دبي الفارهة في أرجاء المدينة، وزيارة أكثر المواقع الأيقونية شهرة بما في ذلك ’دبي مول‘، حاملةً معها البهجة والتقاليد المرحة التي يمتاز بها اليوم العالمي للسعادة، المناسبة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة. وكان النشطاء الجوالون، بقيادة ’هابينيس تشيبوت‘، كبير مسؤولي السعادة لدى ’فنادق روڤ‘، على أهبة الاستعداد لرسم البسمة على وجوه سكان دبي على مدى يومين يعبقان بالسعادة وتحيات المحبة والأجواء الإيجابية.

وشهدت حملة هذا العام تعاوُن ’فنادق روڤ‘ مع مركز شرطة الرفاعة في دبي لمكافأة القيادة الآمنة للمركبات ونشر السعادة بين السائقين. حيث تولى النشطاء الجوالون، بمساعدةٍ من أفراد شرطة دبي المتفانين، مهمة توزيع الهدايا كمفاجأة وعربون تقدير للسائقين و الجمهور . كما حظي الزوّار في أبرز مواقع المدينة مثل ’دبي مول‘ وحي الفهيدي على كعكات مزينة بالوجوه الباسمة، وشاركوا في ألعاب تفاعلية في الهواء الطلق إلى جانب ’حافلة السعادة‘.

ومن المقرر أن يزور الفريق اليوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في حي الجافلية لنشر المزيد من الأصداء الإيجابية وتوزيع كعكات الوجوه الباسمة، قبل أن يعود لاحقاً إلى ’دبي مول‘ للاستمتاع بجولة ثانية من أجواء السعادة الرائعة. وقد شكلت الاستجابة الإيجابية من الناس حافزاً إضافياً شجع النشطاء الجوالين على الاستمرار في نشر البهجة بكل حماس، إذ غمرهم الحماس لتمكّنهم من رسم الضحكات على وجوه الكثير من الناس من خلال لفتة بسيطة كهذه.

ولا يزال هناك الكثير من المفاجآت والهدايا المجانية في جعبة ’فنادق روڤ‘ و’بيج باص تورز‘ لسكان المدينة، حيث ستجوب ’حافلة السعادة‘ شوارع المدينة بين 19 و20 مارس وسيحظى كل من يلتقط صورة معها بفرصة الفوز بإقامة فندقية لليلة واحدة مع هدية مجانية عند مشاركة الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى حساب’فنادق روڤ‘@rovehotels و’بيج باص تورز‘ @bigbustour واستخدام هاشتاغ #HappyRovingBus.

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وفي معرض تعليقه على المبادرة، قال العميد أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة: أن القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من سعادة القائد العام لشرطة دبي اللواء/ عبدالله خليفه المري، نسعى دائماً إلى التعاون مع القطاع الخاص وتنمية ثقافة السعادة والايجابية في المجتمع سواء بين موظفينا أو الناس عموماً. وباعتبارنا جزءاً من هذا المجتمع ، وبإشراف من سعادة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء / خليل إبراهيم المنصوري، يسرنا أن نتعاون مع ’فنادق روڤ‘ في إطلاق هذه المبادرات".

وفي سياق تعليقه على نجاح أنشطة ’روڤ‘ في اليوم العالمي للسعادة، قال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية لدى ’فنادق روڤ‘: "تغمرنا السعادة جميعاً في ’فنادق روڤ‘ للمشاركة مجدداً في هذا الاحتفال المميز باليوم العالمي للسعادة، للعام الثالث على التوالي. ومجدداً كان لنا الشرف بالتعاون مع شرطة دبي، والذي جاء بمثابة تأكيد على الروح الإيجابية التي نُحاول غرسها لدى العاملين لدينا وعامة الناس. ونؤكد التزامنا في ’فنادق روڤ‘ بمواصلة نشر السعادة والاهتمام الصادق برفاهية ضيوفنا وموظفينا والمجتمع بشكل عام، باعتبارها أولوية نستمثر فيها على مدار العام".

ومن جانبه، قال مايك ليس، المدير العام لشركة ’بيج باص تورز-دبي‘: "تتمحور رسالتنا في ’بيج باص تورز‘ حول نشر السعادة والتجارب المبهجة. ونحن متحمسون حيال تعزيز الأجواء الإيجابية في مختلف أنحاء دبي بالتعاون مع ’فنادق روڤ‘ وشرطة دبي".

وتنبع مبادرة ’فنادق روڤ‘ من اعتقادها بأنّ الأفعال هي من تحدد هوية الأشخاص، وليست أقوالهم فحسب، وهذا ما يرسخ التزام ’روڤ‘ بأجندة السعادة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العام.

وبالإضافة إلى كونها شريك السعادة لشرطة دبي، تلعب كافة فنادق ’روڤ‘ دوراً فاعلاً في رد الجميل للمجتمعات المحلية وتقديم الدعم لها، لتجسد قدوة يُحتذى بها لنشر السعادة عبر فعل الخير. فكلّ تصرف أو لفتة لطيفة، وكلّ فعل قائم على حسن النوايا، مهما كان صغيراً، قادر على ترك أثر إيجابي والوصول بالنتيجة إلى مدينة أفضل، ودولة أكثر سعادة، وعالم أكثر صحة.