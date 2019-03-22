المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي يحتفل بعيد الأم بالتعاون مع مستشفى الكورنيش

انضم المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي اليوم إلى الملايين للاحتفال بعيد الأم من خلال تقديم هدايا خاصة للأمهات الجدد في هذه المناسبة الخاصة.

كجزء من المسؤولية الاجتماعية للمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي، وبالتعاون مع مستشفى الكورنيش الرائد في مجال التوليد وأمراض النساء، احدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، قدم ممثلون من المول مع فريق من الإداريين في المستشفى هدايا للأمهات الجدد الذين صادفت ولادة أطفالهنّ في المستشفى صباح يوم عيد الأم.

واستمتعت الأمهات بهدية مقدمة من محل الأطفال في سنتربوينت، والتي شملت سلة على شكل سرير للأطفال مليئة بهدايا وقسائم للأم والطفل تم تقديمها مع باقة من الزهور.

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وفي هذا الصدد قال سعود خوري، مدير عمليات المراكز التجارية التابعة للدار العقارية: "يعتبر الرد إلى مجتمعنا المحلي في أبوظبي محور كل ما نقوم به في المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي. ونتوجه بكل التقدير واللإمتنان لجميع الأمهات، ونؤكد على دورهنّ الرئيسي كمصدر إلهام للجميع وعلى إسهاماتهنّ المستمرة والرامية إلى النهوض بالمجتمع."

وقالت ليندا كلارك، الرئيس التنفيذي لمستشفى الكورنيش: "يسر مستشفى الكورنيش تكريم جميع الأمهات الجدد في عيد الأم. كل طفل جديد هو هدية ثمينة للمجتمع. ونتوجه بجزيل الشكر للمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي على التعاون معنا في تكريم هؤلاء الأمهات."

وقال روبان شانموراجا، مدير العمليات في محل الأطفال في سنتربوينت: "نهدف دائماً في بيبي شوب سنتربوينت إلى دعم الأمهات في كافة مراحل رحلتهن من خلال توفير كل ما يحتجن إليه من أجل أطفالهنّ. ويشرفنا أن نتعاون مع المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي ومستشفى الكورنيش في الاحتفال وإظهار تقديرنا لهؤلاء الأمهات الرائعات عن طريق مفاجأتهنّ بهذه الهدايا المميزة. تتمثل مهمتنا في الاحتفال بجميع الأمهات وتقديم الحب والتقدير لهنّ، ليس فقط في هذه المناسبة الخاصة ولكن كل يوم."