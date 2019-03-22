البواردي يستقبل وزير الدفاع الصيني

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع - في مقر الوزارة بأبوظبي صباح أمس - معالي الفريق أول وي فنغخة، مستشار الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الذي يزور البلاد حالياً، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب معاليه بالضيف، مشيداً بعمق علاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين.

وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية، وسعي البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والقوات المسلحة والوفد المرافق للضيف.

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