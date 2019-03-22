عبدالله بن زايد يزور متحف "تشيلينو دي آرت بريكولومبينو"

سانتياغو (وام) زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، متحف تشيلينو دي آرت بريكولومبينو في تشيلي.

وتفقد سموه أروقة المتحف الشهير، الذي يضم أكثر من ألف قطعة تعرض ثراء وتنوع الثقافة التشيلية وتشمل الأعمال الفنية وغيرها من الإبداعات في النسيج والسيراميك والمعادن والعظام والجلد والحجر والمواد المختلفة، كما اطلع سموه على ما يتضمنه المتحف من مقتنيات تشمل تحفاً عمرها أكثر من 2500 عام.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بما يضمه المتحف العريق من مقتنيات تعكس التراث والتاريخ العريق لتشيلي.

ويقع متحف تشيلينو دي آرت بريكولومبينو في وسط مدينة سانتياغو، وهو مبنى على الطراز الكلاسيكي الحديث تم إعلانه نصباً تذكارياً وطنياً في عام ،1969 وتمت إعادة تصميمه وافتتح أبوابه للجمهور في 10 ديسمبر 1981، ورافق سموه خلال الزيارة عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة الإمارات لدى جمهورية تشيلي.

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