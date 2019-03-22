أمين عام "الوطني" يستقبل سفير التشيك

أبوظبي (الاتحاد) استقبل أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي أمس الأول في مقر المجلس بأبوظبي، اييري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، الذي قدم دعوة رسمية لمعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لزيارة جمهورية التشيك على رأس وفد من المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك في شتى المجالات لاسيما البرلمانية منها، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات والمعرفة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان التشيكي، وكذلك بين مختلف المؤسسات في البلدين، بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون ة بين البلدين.

و رحب الظاهري بالسفير التشيكي، الذي تسلم مهام عمله لدى الدولة في يناير الماضي.

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