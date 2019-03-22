سلطان وأحمد ومنصور بن طحنون يحضرون أفراح النيادي والكتبي بالعين

العين (وام) حضر معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد سلطان باليازية النيادي بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة محمد الطوير الكتبي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة احتفالات الظاهر بمدينة العين - الشيخ زايد بن سلطان بن طحنون آل نهيان وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من أهل العروسين وأصدقائهما. تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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