رئيس سيراليون يزور واحة الكرامة

أبوظبي (وام) استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس، في واحة الكرامة فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون - ترافقه حرمه السيدة الأولى فاطمة مادا بيو - الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

واستعرض فخامة الرئيس مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال، واستمع فخامته إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام فخامة الرئيس بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد واحة الكرامة معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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