عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز علاقتها مع تشيلي

سانتياغو ( وام )

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي روبرتو امبويرو وزير خارجية تشيلي.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى تشيلي - بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وتشيلي والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقتها الثنائية المشتركة مع تشيلي وتنمية التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين، كما شكر سموه الحكومة التشيلية على تأكيد مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، رحب معالي روبرتو امبويرو بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وأشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحضر اللقاء عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي. كما التقى سموه، معالي أندريه تشادويك بينييرا وزير الداخلية في تشيلي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وتشيلي انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات وتشيلي تشهد تطوراً مستمراً وهناك حرص على تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه رحب معالي أندريه تشادويك بينييرا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تطور ملحوظ وتعاون مشترك في العديد من المجالات، وحضر اللقاء عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة لدى جمهوري تشيلي.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي رامون فالينتي وزير الاقتصاد في تشيلي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وتشيلي، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وتشيلي وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

من جانبه رحب معالي رامون فالينتي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهميتها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وتشيلي، وحضر اللقاء عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي.

والتقى سموه، معالي أنطونيو والكر وزير الزراعة التشيلي، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك التي تجمع بين دولة الإمارات وتشيلي والسبل الكفيلة بتعزيزها في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، وأكد سموه الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع تشيلي في المجال الزراعي، مشيداً سموه بحجم التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في تشيلي. من جانبه رحب معالي أنطونيو والكر وزير الزراعة التشيلي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وتشيلي بما يعود بالخير على شعبي البلدين، وحضر اللقاء عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة لدى تشيلي.