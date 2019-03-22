سلطان بن أحمد: "الشارقة للاتصال الحكومي" على مستوى الوطن العربي

الشارقة (وام)

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن هناك توجهاً بأن تكون جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على مستوى الوطن العربي، وقال: إن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي كرمت الليلة الماضية الفائزين بفئاتها تعتبر إحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي، والتي انطلقت في بدايتها على مستوى إمارة الشارقة، ثم على مستوى الدولة لتصل إلى المستوى الخليجي، وهناك توجه لأن تكون على مستوى الوطن العربي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: إن تغيير سلوك الإنسان يساعد على تغيير سلوك المجتمع ككل منوهاً في هذا الصدد إلى أن النسخة الثامنة من منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي ركزت من خلال شعارها «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» على الإنسان.

وأضاف: إن النسخة الماضية من المنتدى ناقشت تأثير استخدام التكنولوجيا على الإعلام والاتصال الحكومي، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا عندما توضع في اليد الصحيحة تستخدم الاستخدام السليم والعكس صحيح.

وأوضح أن جلسات وورش عمل المنتدى هذا العام شهدت إقبالا كبيراً من الحضور للاستماع إلى تجارب متحدثين عالميين وملهمين، ما أثرى لغة الحوار لمصلحة العمل الحكومي، منوهاً بأن قوانين الدولة وتشريعاتها جميعها تصب في مصلحة المجتمع وللتعرف على متطلباته.

وقال: إن توصيات المنتدى تأخذ في اعتبارها بصفة دائمة محاور الكلمة الافتتاحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوظفها في البرامج والخطط الاستراتيجية للمنتدى.

وأعرب عن شكره لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لتفضلها بحضور جلسة حوارية خلال اليوم الثاني من المنتدى تحت عنوان «من يصنع المستقبل».