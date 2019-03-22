عيسى الفهيم: 215 مليون درهم المصاريف الخيرية لـ"المؤسسة"

محمد الأمين (أبوظبي)

أعلن عيسى عبد الجليل الفهيم، عضو مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة عبد الجليل بن محمد الفهيم، أن حجم المصاريف الخيرية للمؤسسة بلغ 215 مليون درهم على مدى 12 عاماً، منها 195 مليوناً داخل الدولة، و 20 مليوناً خارجها، استفاد منها مليون و50 ألف شخص، مؤكداً أن حجم إنفاقها السنوي يصل إلى نحو 10 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال خطابه أمس، في حفل أقامته المؤسسة بمناسبة إشهارها، وذلك في بيت عبد الجليل الفهيم بأبوظبي، بحضور عبد الله عقيده المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة، والدكتورة مريم مطر رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، ومريم العثمان مديرة مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة، والدكتور عبد الحليم المدني مدير البحوث والدراسات بمجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وأفراد عائلة الفهيم. ورحب الفهيم بالحضور، وشكر وزارة تنمية المجتمع على منح الترخيص للمؤسسة.

وقال: إن والده، رحمة الله عليه، كان محباً لعمل الخير ولا يفرق بين مواطن ومقيم، وأن الكثيرين استفادوا من أعماله الخيرة الطيبة داخل الدولة وخارجها، فقد بنى المساجد والمنازل وأنشأ الآبار وكفل الأيتام وأوفد أكثر من 1800 حاج إلى الديار المقدسة وشيد المدارس والمساجد في الهند.

وأضاف: بعد وفاته في العام 1996 أنشأنا مكتباً خاصاً للزكاة وفي العام 2004 تنازل الأبناء عن مبلغ 365 مليون درهم من حصصهم في الفهيم، وتم تخصيص المبلغ لوقف خيري لتحقيق مبدأ التكافل والتكامل المجتمعي.