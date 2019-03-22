عبدالله بن سالم يكرم الفائزين بجائزة "الاتصال الحكومي" السادسة

آمنة النعيمي، أحمد مرسي، لمياء الهرمودي (الشارقة)

كرم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأول، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي بدورتها السادسة في الحفل الذي نظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بمسرح المجاز بالشارقة، تزامناً مع انعقاد الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحت شعار «تغيير سلوك... تطوير إنسان».

انطلقت مجريات حفل التكريم بالسلام الوطني، ليلقي بعدها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كلمة أكد فيها أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي انبثقت عن فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرصت على شقّ طريقها بالتوازي مع مشروع البناء في الشارقة الذي انطلق بمرتكزاته من الإنسان، لافتاً إلى أن الجائزة استقطبت تجارب محلية وخليجية متميزة في مجال الاتصال الحكومي نقلت ممارساتها وإبداعاتها لتطوير منظومة التواصل بكاملها.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن الشباب هم المحرك الرئيس للتواصل الإبداعي كونهم يتعاملون مع تقنيات منصات التواصل الاجتماعي بشكل فطري، خاصة جيل الألفية الذي يتميز بالابتكار والاهتمام بالتغيير نحو الأفضل.

من جهتها، أشارت منى أبو سليمان، عضو لجنة تحكيم الجائزة، خلال إلقائها بيان اللجنة إلى أن الجائزة نجحت ومنذ انطلاقها في إرساء معايير وأسس علمية ومهنية لممارسة الاتصال الحكومي، وقدمت نماذج مؤسسات محلية وخليجية كبيرة، ووظفت الاتصال مع الجماهير في تحقيق رؤيتها على أرض الواقع.

ثم تفضل سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، يرافقه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وجاءت كالتالي:

حصدت الجائزة عن فئة أفضل ممارسة اتصال حكومي في إمارة الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة.

وفازت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة جائزة أفضل موقع إلكتروني حكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين- دولة الإمارات العربية المتحدة، بالجائزة عن فئة أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية.

وفازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة أفضل تعامل إعلامي مع أزمة عن دورها المتميّز، وسرعة استجابتهم خلال الأزمات.

وفاز مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بجائزة أفضل تواصل حكومي خارج الدولة.

أما فئة أفضل حملة أو مبادرة لتغيير السلوك - دولة الإمارات العربية المتحدة، فجاءت من نصيب بلدية الشارقة.

وعن فئة أفضل تطبيق إلكتروني حكومي- دول مجلس التعاون الخليجي، فازت وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وعلى صعيد فئة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي - دول مجلس التعاون الخليجي، فحصدها عبد العزيز خالد القاسم، من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (مبادرة إضافة قيمة السعادة في العمل).

أما فئة أفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي- دول مجلس التعاون الخليجي، ففازت بها «بوابة البحرين»، وفازت دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن فئة أفضل ممارسة في الاتصال الداخلي - دول مجلس التعاون الخليجي.

وفاز برنامج الشيخ زايد للإسكان بجائزة أفضل استراتيجية اتصال حكومي - دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أظهر ملفه الخاص وجود استراتيجية متميزة ومتطورة.

ونالت وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، جائزة أفضل حملة اتصال حكومي - دول مجلس التعاون الخليجي، وفازت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين بجائزة فئة

أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي - دول «مجلس التعاون».

وكرّمت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وبشكل خاص أفضل شخصية مؤثرة في تعزيز قيم التسامح، وفاز بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حيث أسهمت جهوده المرموقة إبان توليه الحقائب الوزارية المختلفة في الدولة، ورئاسته لجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد في الإشراف على بناء جيل إماراتي متعلم ومثقف يتسلح بالمعرفة، ويتبنى التسامح كنهج حياة.

وفاز الإعلامي الإماراتي عبدالله راشد بن خصيف مقدم برنامج (الرابعة والناس) – إذاعة عجمان، بجائزة الشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي على صعيد الاتصال الحكومي في الوطن العربي.

أما الفائز في فئة أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة المصلحة العامة في الوطن العربي، فذهبت إلى معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة في المملكة العربية السعودية.

وتسلط جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي تعد الأولى من نوعها عربياً، الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع الاتصال الحكومي، وأعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، عن ترشيح 34 مشاركاً بفئات الجائزة الـ13 ضمن قائمة المرشحين للفوز، من أصل 250 مشاركاً في الدورة السادسة، 74 منهم من إمارة الشارقة و118 من باقي أنحاء الدولة و58 من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين بلغ إجمالي المشاركات في الجائزة منذ إطلاق دورتها الأولى وحتى الآن 756 مشاركة، منها 337 من إمارة الشارقة، و255 من باقي أنحاء الدولة، و164 من دول مجلس التعاون الخليجي.

الفائزون: العمل بروح الفريق سر التميز

أجمع الفائزون بجوائز الشارقة للاتصال الحكومي، أن العمل بروح الفريق هو سر تميزهم وحصدهم الجائزة.

وأكد اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية استيفاء المعلومات الحقيقية الخاصة بالأحداث من مصادرها وعدم اللجوء للإشاعات وترويجها.

وقال، لـ « الاتحاد»، تعقيباً على فوز القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بجائزة أفضل تعامل إعلامي مع أزمة على مستوى الدولة، إن القيادة تحرص على تقديم كافة الدعم للإعلام وإظهار المعلومات والحقائق أمام الجمهور.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن فوز الدائرة بأفضل ممارسة في الاتصال الداخلي يعد بمثابة ترسيخ لجهود دائرة الأشغال العامة بالشارقة التي تعمل على تطوير مجالات عملها ورفع مستوى الإجراءات والأنظمة المستخدمة.

وأكدت نورة الزرعوني منسق إعلامي بالدائرة أن العمل بروح الفريق الواحد على مستوى كافة الإدارات وحسن تعاون الجميع مع مركز الاتصال المؤسسي، ساهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: إن فوزنا يشكل إضافة نوعية إلى الإنجازات التي حققناها والجوائز التي حصدناها على مدار الأعوام، منذ إنشاء مكتب «استثمر في الشارقة» في عام 2016. عبرت المهندسة جميلة الفندي مديرة عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن سعادتها بالحصول على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها السادسة، من خلال مبادرته أطلقها البرنامج لنشر الثقافة والتوعية.