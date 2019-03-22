حكام عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وسلطان بن زايد وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد يعزون أحمد خليفة السويدي

أبوظبي (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة المغفور لها حرمه آمنة بنت عبدالله بن شيبان المهيري.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان والشيوخ، خلال زيارتهم لخيمة العزاء بمنطقة القصور في أبوظبي، عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من المسؤولين.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي واجب العزاء إلى معالي أحمد بن خليفة السويدي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال زيارة مجلس العزاء في أبوظبي عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك، قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي. وعبّر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان خلال زيارتهما مجلس العزاء في أبوظبي عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وذوي الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي، وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة القصور في أبوظبي، عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى خيمة العزاء في منطقة القصور في أبوظبي، حيث قدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى زوج الفقيدة وأنجالها خالد وخليفة وخلف أحمد خليفة السويدي، وذوي المرحومة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وأسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.

وقدم واجب العزاء سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة،

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.