الخييلي: تأهيل ذوي "متلازمة داون"

أبوظبي (وام) أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي أهمية رعاية ذوي متلازمة داون والاهتمام بهم وتأهيلهم.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، إن هذه المناسبة تشكّل فرصة مثالية لإبراز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال رعاية ذوي متلازمة داون والاهتمام بهم وتأهيلهم.

وأضاف معاليه: يجب على المجتمع أن يعزز وعيه بمتلازمة داون، وكيفية التعامل مع الأفراد ذوي المتلازمة، ودعم عائلاتهم.

وأشار إلى أن إمارة أبوظبي، وفّرت لذوي متلازمة داون أرضية صلبة لممارسة حياتهم اليومية بشكل ملائم، معتبراً أن الإنجاز الذي حققه ذوو المتلازمة مع نظرائهم من أصحاب الهمم، عبر إنتاج 10 آلاف حقيبة للمشاركين في الأولمبياد الخاص، هو أصدق تعبير على ما يمكن لهؤلاء المبدعين تحقيقه وإنجازه.

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