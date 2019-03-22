رئيس سيراليون يزور جامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي (وام)

زار فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، والوفد المرافق له، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك ضمن زيارته للدولة.

واستهل فخامته والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول فخامته والوفد المرافق له، يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري.

كما تعرفوا على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة.

وفي ختام الزيارة، أهدى مدير عام المركز فخامة الرئيس، نسخة من كتابي «فضاءات من نور» و«بيوت الله» وهما من إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير.