غرس مليوني شجرة محلية قريباً

شروق عوض (دبي)

كشف معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن مباشرة الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة مثل البلديات، منذ مطلع العام الحالي بنثر 40 مليون بذرة لنباتات محلية منها «الغاف» و«المانجروف» و«السمر» في أماكن عدة من مناطق الدولة مثل الوديان وأطراف السدود، حيث يتوقع نجاح زراعة 5 % من أجمالي البذور المنثورة، والوصول خلال الأيام المقبلة لزراعة مليونين و 400 شجرة محلية من هذا الإجمالي.

وأرجع معاليه في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، سبب نجاح زراعة ونمو 5% فقط من إجمالي البذور المنثورة، أي ما يعادل مليونين و400 شجرة محلية إلى عدة أسباب منها تناول الطيور والحيوانات للبذور، وعدم ملاءمة التربة لها، أو جفافها وتقلبات الطقس التي تؤثر على نمو البذور.

وأوضح أن الوزارة قدمت لعدة جهات تعليمية 2000 شجرة «غاف» ليتم زراعتها في المدارس التابعة لها، وتم تقديم 800 شتلة «غاف» لأكاديمية مدارس جيمس في دبي، ليتم زراعتها خلال الأسبوع المقبل في 16 مدرسة تتبع له، وجاءت تصريحات الزيودي على هامش فعالية نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع أكاديمية جيمس العالمية، أمس، لزراعة أشتال «الغاف» في البرشاء بدبي.

وأكد معاليه أنه سيتم غرس نحو 800 شتلة من أشجار «الغاف» في 16 مدرسة تتبع لأكاديمية جيمس، ضمن إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة.