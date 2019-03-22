"شرطة دبي" تنظم احتفالية "يوم الأم"

دبي (الاتحاد) نظمت شرطة دبي أمس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأم في إدارة الشؤون الإدارية بأكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعنصر النسائي من مرتب الأكاديمية والإدارة العامة للتدريب وذلك بمقر الأكاديمية بدبي. وأكد اللواء ابن فهد أن الاحتفال بيوم الأم يجسد استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي بتكريم الأمهات وتسليط الضوء على الموظفات العاملات اللائي جمعن بين رسالة الأم والواجب الوظيفي، مثمناً حرص القيادة العليا لشرطة دبي على تفعيل دور الأم المجتمعي إلى جانب دورها الأمني والشرطي، وتبنيها لمفاهيم المسؤولية المجتمعية والسعادة والإيجابية من خلال انخراطها في المجتمع.

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