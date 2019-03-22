فاروق الباز لـ "الاتحاد": مسيرة الإمارات في المريخ.. إضافة للإنسانية

أكد الدكتور فاروق الباز، الأستاذ والباحث في علوم الفضاء، ومدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أن دولة الإمارات تسير في رحلتها إلى المريخ على الطريق الصحيح، حيث إن الإمارات تكمل المسيرة العلمية لتحليل الغلاف الخارجي للغلاف الجوي في المريخ، والذي لا يوجد عنه معلومات، وهذا ما تقدمه دولة الإمارات، والتي تشارك في رحلات فضائية متقدمة علمياً، وهو ما يفيد العلم والإنسانية والجميع.

وقال الدكتور الباز في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على هامش مؤتمر الفضاء العالمي، أمس، «إن الإمارات تبني اقتصادها على المعرفة التي هي أساس التطور والتحضر والازدهار، فالحضارة الفرعونية لم يكن لها هذه العظمة والإرث إلا عبر القراءة والمعرفة، حيث إنهما السبيل إلى رفع مستوى المجتمع كله من حيث المعرفة والعلم».

وأضاف: إن دراسة علوم الفضاء هو نهج المعرفة بلا حدود، والمشروع الإماراتي الجديد لإطلاق قمر صناعي عربي هو فتح للباب أمام المعرفة التي لا نهاية لها، حيث إنها الطريق الأفضل إلى التطور والتقدم والحضارة، مشيراً إلى أن الأجيال الشابة عليها أن تقدم أفضل ما لديها ليصبحوا الأفضل كل في مجاله، وأن يتحلوا بأهم الصفات، وهي التعلم والمعرفة الدائمة.

وأوضح أن التميز يتطلب من طلبة الجامعات أن يستعدوا للتعلم بشكل دائم، وأن يحصلوا يومياً على قدر من المعرفة في مجال تخصصاتهم الدراسية أو المعرفة العامة، حيث إن هذا هو السبيل إلى التقدم والتطور الحضاري.

ولفت إلى أن فرصة الشباب العربي كبيرة الآن لدخول علوم الفضاء، بعد أن تم إطلاق المشروع الإماراتي لقمر 813 الذي يعمل عليه باحثون وعلماء وخبراء من 11 دولة عربية.