مصر.. قتلى وجرحى بانفجار مصنع في العين السخنة

دبي - بواسطة محمد فارس © Big Pictures أرشيفية لميناء العين السخنة
ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن انفجارا وقع في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة بمحافظة السويس شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة 15 عاملا.
ووقع الانفجار أثناء اختبار التشغيل بالخزان، وأدى إلى مصرع وإصابة 15 عاملا من عمال شركة حسن علام في مصر.
وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.
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