قوافل إغاثية إماراتية للأسر الفقيرة في شبوة

تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الانساني الهلال الأحمر تسيير القوافل الإغاثية إلى الأسر الأشد فقراً وذات الدخل المحدود بعدد من مديريات محافظة شبوة في إطار برنامجها الإنساني لإغاثة مواطني المحافظة.

وخلال الفترة من 10 إلى 17 مارس وزع فريق الهيئة "1170" سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء في مديريات عتق، نصاب ورضوم بالمحافظة، استفاد منها أكثر من "8007" أفراد من الأسر الفقيرة والمحتاجة، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في مساعدة الكثير من الأسر والأهالي الذين أشادوا بهذه القوافل التي نجحت كثيراً في التخفيف من معاناتهم.

الجدير بالذكر إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت خلال عام التسامح عدد "8262" سلة غذائية، استفاد منها أكثر من "53814" فرداً.