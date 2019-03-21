عبدالله بن زايد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تشيلي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان, وزير الخارجية والتعاون الدولي, معالي روبرتو امبويرو وزير خارجية تشيلي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى تشيلي، بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات و تشيلي والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقتها الثنائية المشتركة مع تشيلي وتنمية التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

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كما شكر سموه الحكومة التشيلية على تأكيد مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه رحب معالي روبرتو امبويرو بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

وأشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعادة عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي.