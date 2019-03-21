أرسنال إلى دبي على طائرة الإمارات A380 بملصق خاص جديد

استقل لاعبو فريق أرسنال لكرة القدم اليوم إحدى طائرات الإمارات A380 من مطار لندن هيثرو، قادمين إلى دبي لخوض مباراة ودية مع فريق نادي النصر الرياضي والمشاركة في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم يوم 26 مارس. وتحمل الطائرة على هيكلها الخارجي ملصقاً جديداً يظهر فيه عدد من نجوم الفريق الأول. وأثناء تواجدهم في دبي سيدخل لاعبو أرسنال أيضاً في معسكر تدريبي للتعود على اللعب في الطقس الحار وذلك استعداداً للأسابيع الأخيرة من موسم كرة القدم الحالي. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أرسنال، بكامل لاعبيه، دبي مقر راعيه طيران الإمارات، التي ستتيح للمشجعين في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع عن قرب بأداء نجوم فريقهم الذي يعد واحداً من أشهر أندية كرة القدم في العالم.

ويظهر في الملصق شعار نادي أرسنال ونجوم الفريق لوكاس توريرا ومسعود أوزيل وبيير إميريك أوباميانغ وهنريش مخيتوريان وألكساندر لاكازيت. ويغطي الملصق مساحة واسعة قدرها 383 متراً مربعاً على جانبي هيكل الطائرة الخارجي، بحيث يمكن التعرف على صور اللاعبين وهي محلقة في الأجواء.

اضغطوا هنا لمشاهدة مراحل وضع الملصق على هيكل الطائرة.

ويمكن لعشاق أرسنال وكذلك لهواة مراقبة الطائرات مشاهدة طائرة الإمارات A380 المسجلة A6-EEB وهي تجوب أجواء العالم، حيث ستخدم رحلات الناقلة إلى مختلف محطاتها، وسيكون أولها في الفترة المقبلة باريس ولندن هيثرو وأمستردام وبانكوك وهونج كونج.

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وكانت طيران الإمارات، التي تعد علاقتها مع أرسنال واحدة من أكثر الشراكات شهرة في عالم الرياضة، قد أعلنت في العام الفائت عن صفقة جديدة لتمديد رعاية قميص النادي خمس سنوات إضافية حتى نهاية موسم 2023/ 2024. وتعد هذه الرعاية أكبر صفقة على الإطلاق يوقعها نادٍ رياضي وواحدة من أكبر الشراكات في كرة القدم. كما تعد شراكة طيران الإمارات وأرسنال أيضاً أطول علاقة مستمرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تصل مدة ظهور العلامة التجارية لطيران الإمارات على قمصان لاعبي الفريق إلى 18 عاماً، كما سيظل مقر النادي اللندني معروفاً باسم "ستاد الإمارات" حتى عام 2028.

وأتاحت رعاية طيران الإمارات ودعمها عدداً من نوادي كرة القدم العالمية وبطولات كرة القدم التي تحظى بشعبية جارفة، للناقلة أن تجلب أندية كبرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض لقاءات فريدة، وتحقيق التواصل بين هذه الأندية وجماهيرها في الدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص التي تجمع الأندية المحلية مع فرق عالمية.

وتدعم جهود طيران الإمارات رؤيتها في توفير منصة لكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة للظهور عالمياً، كما تعزز أيضاً مكانة دبي كمركز رياضي عالمي ومركز للأحداث الرياضية الكبرى.