وفد هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة يتفقد مركزاً صحياً جديداً لـ "رايت هيلث" مخصصاً لعلاج العمال

تفقد وفد من هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة برئاسة سعادة سالم يوسف القصير، رئيس الهيئة، يوم الأحد، 17 مارس 2019، منشأة صحية جديدة في الصجعة بإمارة الشارقة، ل "رايت هيلث"، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض وأسرعها نمواً في المنطقة. واطلع الوفد، الذي يضم أيضاً عمر الشارجي، مدير إدارة الدعم والاتصال المؤسسي في الهيئة، سير العمل في العيادة الجديدة التي تقدم خدماتها الصحية لسكان المنطقة والأحياء المحيطة بها.

ورحّب سعادة سالم يوسف القصير بافتتاح المنشأة الجديدة قائلاً: "سيسهم هذا المرفق الجديد في دعم رؤية وأهداف هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على صعيد توفير رعاية صحية عالية الجودة لعدد كبير من العمال، وتوفير جودة عالمية المستوى، الأمر الذي يعدّ خطوة بناءة، ورؤية مهمة تعكس قيم الشارقة ومفاهيمها نحو تعزيز خدمات الرعاية الصحية، حيث افتتحت رايت هيلث هذه العيادة في موقع استراتيجي وسط المنطقة الصناعية لتلبية احتياجات العديد من المقيمين في مساكن العمال في الصجعة. وأضاف بأن افتتاح هذا المركز الصحي ينسجم مع استراتيجية وأهداف الهيئة التي أنشئت انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير بيئة عمل مبدعة ومثالية في الشارقة. فالهيئة تسعى إلى تقديم الدعم لأصحاب العمل والعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة، للنهوض بمستوى أداء هذا القطاع، ومواكبة التطور الذي تشهده إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وتعدّ عيادة الصجعة المنشأة الصحية السابعة والخمسون التي تفتتحها "رايت هيلث"، خلال فترة تقل عن ثلاثة أشهر، وستسهم العيادة في علاج 1,050 عامل شهريا.

وتقدم العيادة الصحية متعددة التخصصات جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية في موقع واحد، ويعمل فيها فريق من الأطباء العامين ذوي الخبرة، المزودين بمعدات التشخيص والمختبرات عالية الجودة. ويشتمل المرفق على صيدلية ضمن الموقع، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً.

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ومن جانبه، قال الدكتور سانجاي بيثانكار، مدير عام رايت هيلث: "تسعى رايت هيلث لضمان تمكين العاملين في الإمارات من الحصول على الرعاية الصحية الجيدة قريباً من منازلهم وأماكن عملهم. ويأتي حضورنا المتسارع في المنطقة نتيجة لجهودنا الدؤوبة الحريصة على توفير خدمات رعاية صحية موثوقة بتكلفة معقولة، تحقق نتائج جيدة لفئات المجتمع الأكثر حاجة إليها".

وتعدّ "رايت هيلث" إحدى مؤسسات مجموعة "فاونديشن القابضة" الاستثمارية في الإمارات، والتي تركز استراتيجيتها على قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمستهلكين، دعماً لأهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الرامية لتوفير الرعاية الصحية الجيدة للجميع. وبفضل معادلتها الناجحة في تشغيل المراكز الصحية الأصغر حجماً، وإنشاء العيادات في المواقع الاستراتيجية، أصبحت "رايت هيلث" المزود الأول لخدمات الرعاية الصحية لفئة العمال بأسعار معقولة.

واستعرضت شاينور خوجا، كبيرة مسؤولي التأثير في فاونديشن القابضة، نموذج العمل المبتكر في "رايت هيلث" بقولها: "يسهم تقديم الرعاية الصحية الجيدة بأسعار رمزية في ضمان نمو رايت هيلث. ولتحقيق هذا الهدف، صُممت منشآتنا الصحية للتعامل مع أعداد أكبر من المراجعين، ووضعت خططها للتوسع المستقبلي مع إدخال التأمين الصحي الإلزامي، فضلاً عن سعينا لتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الجيدة للجميع لتحقيق أثر اجتماعي قوي مع الحفاظ على الجدوى التجارية، من منطلق ثقتنا بالدور الفاضل الذي تسهم به الرعاية الصحية الجيدة في تأسيس أعمال اجتماعية راسخة، وأفراد أصحاء وسعداء".