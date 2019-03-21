e25 من "إعمار" تحتفل بمرور عام على انطلاق مبادرة Letswork بطرح تطبيق جديد



تحتفل Letswork، أول مبادرات ، مختبر "إعمار" الداخلي للابتكار والمخصص لمن لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بالذكرى السنوية لانطلاقها بطرح تطبيق جديد يساهم في إحداث تغيير جذري في نموذجها التشغيلي الهادف إلى توفير مساحات مميزة للعمل المشترك في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويتوفر تطبيق Letswork مجاناً على متجر iOS ومتجر Google Play للأجهزة المتحركة. وتتضمن أبرز خصائص التطبيق الجديد إمكانية التعرف على مساحات العمل المشترك التي توفرها Letswork في مختلف أرجاء الإمارات، والتسجيل فيها، بالإضافة إلى حجز غرف الاجتماعات، وحضور الفعاليات، والتفاعل مع الأعضاء الآخرين.



وكانت Letswork قد استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 3000 من رواد الأعمال والمهنيين وأصحاب الأعمال الحرة في 20 وجهة للعمل المشترك في دبي والشارقة وعجمان، وتخطط للكشف عن وجهات جديدة قريباً.



ويمكن تحميل التطبيق لحجز مساحات العمل على أساس يومي (39 درهماً) أو أسبوعي (209 دراهم) أو شهري (490 درهم) أو لمدة ثلاثة أشهر (1299 درهماً)، حيث يستفيد الأعضاء من مزايا متنوعة تتضمن كمية غير محدودة من الشاي والقهوة والماء، والاتصال بالإنترنت، وحجز أماكن الجلوس بالقرب من منافذ شحن الأجهزة، واستخدام غرف الاجتماعات، وركن السيارات مجاناً بالإضافة إلى خصم بنسبة 20 بالمئة على الأطعمة والمشروبات ضمن جميع وجهاتها.



وحظيت Letswork باهتمام كبير من قبل الراغبين بحلول بديلة للعمل من المنزل أو المقاهي أو المكاتب التقليدية. وباشر عدد من شركات القطاعين العام والخاص بمنح بموظفيها اشتراكات في Letswork في إطار برامج تحفيز الموظفين وتزويدهم بخيارات أكثر مرونة.