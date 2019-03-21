مدرسة السُعد العالمية تركز على تعلم اللغة العربية في مناهجها البريطانية الدولية

أعلنت مدرسة السُعد العالمية الشهيرة بتدريسها المناهج البريطانية العالمية عن سعيها لتعزيز وزيادة عدد المواد التعليمية باللغة العربية ضمن المنهاج الدولي البريطاني الذي تعتمده.

وتقدم المدرسة حالياً اللغة العربية كلغة رئيسية أولى أو ثانية أمام الفئات الطلابية والتي تضم أربع وستين جنسية مختلفة، ثلثهم من سلطنة عمان ودول عربية أخرى. وذلك بإشراف الأستاذة :منى العدوي، نائب مدير مدرسة السُعد العالمية، والفائزة بالجائزة المرموقة العام الماضي (أفضل نائب مدير في سلطنة عمان).

وستعمل الأستاذة :منى العدوي بشكل وثيق مع مدير مدرسة السُعد العالمية السيد دارين ليون، من أجل تنفيذ برنامج تعليمي شامل وفريد من نوعه في المدرسة.

ووفقاً لرؤية وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، سيجري تكليف جميع الطلاب المنحدرين من الدول الناطقة باللغة العربية بدراسة أصول وقواعد اللغة العربية و التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. ومن شأن هذه المواد الدراسية أن تتيح لهم فرصة البقاء على اتصال مباشر مع إرثهم العربي العريق أثناء استكمال دراستهم لمنهاج الشهادة الثانوية العامة الدولية

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وعلاوةً على الفصول الدراسية اليومية للمواد الأساسية - الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم- والأسبوعية للفنون والدراما والموسيقى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قامت المدرسة بدمج العروض الثقافية واللغوية في موادها الدراسية. وأتاح نهج التعلم هذا المختلط في نظامي التعليم باللغة العربية و اللغة الإنجليزية أمام مدرسة السُعد العالمية القدرة على تلبية مجموعة واسعة من احتياجات وتطلعات جميع طلابها العرب والوافدين على حدٍّ سواء.

وفي هذا الخصوص، قال السيد دارين ليون، مدير مدرسة السُعد العالمية: "تمثل خطوتنا في تعريف طلابنا الدوليين قدر الإمكان على الثقافة والتاريخ المحلي فرصة مهمة تتيح لهم تقدير البلاد والفرص الرائدة والمتميزة التي يمكن أن توفرها لهم مستقبلاً. ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، تدأب المدرسة على تنظيم عدد من الفعاليات والمبادرات داخل حرمها، بدءاً من الاحتفالات بالعيد الوطني لسلطنة عمان في شهر نوفمبر القادم إلى الاحتفال بيوم اللغة العربية، حيث سيقدم جميع طلابنا عروضاً باللغة العربية أمام المدرسة. كما نولي في مدرسة السُعد العالمية حرصاً واهتماماً شديدًا ليتسنى أمام طلابنا الفرص اللازمة للتعرف أكثر على الثقافة المحلية الغنية لسلطنة عمان".