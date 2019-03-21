نستله نيدو تحتفل بعيد الأم بأغنية أنشدها نجوم برنامج The Voice Kids في الشرق الأوسط

جمعت "نستله نيدو" عدداً من الأطفال الموهوبين من منطقة الشرق الأوسط للاحتفال بعيد الأم لعام 2019 على أنغام أغنيتها التي أبدع كلماتها الشاعر المعروف نزار فرنسيس، ولحنها المنتج الشهير جان ماري رياشي.

وتتضمن الأغنية التي تمثل عربون محبة وتقدير لعطاء الأمهات ومحبتهن لأطفالهن على مرّ السنين، غناء فردياً لكل من نجوم The Voice Kids وهم: جورج عاصي من لبنان، والطفل البحريني جرّاح الشاعر، ويائيل القاسم من سوريا، ولجي المسرحي من المملكة العربية السعودية، وفالنتينا كركي من لبنان.

ويمكن مشاهدة الفيديو المصور للأغنية عبر الموقع الإلكتروني nidoarabia.com، أو على شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها يوتيوب وإنستغرام وفيسبوك.

وتتماشى الأغنية مع نمط الأغاني الشهيرة التي ابتكرتها "نيدو" بما فيها أغنية التخرج الشهيرة المفعمة بالعواطف "مع نيدو ربيوا الولاد الصغار".

وفي هذا السياق، قال راينر مولر، مدير الاتصالات في "نستله الشرق الأوسط": "تؤمن ’نيدو‘ أن محبة الأم لأطفالها ورعايتها لهم أثناء تنشئتهم للمستقبل قوة لا يعادلها شيء على وجه الأرض. وانطلاقاً من حرصنا على دعم جميع أمهات العالم والاحتفال بمحبتهن وشغفهن الكبير لتأمين مستقبل صحي لأطفالهن، بادرنا إلى جمع هؤلاء الأطفال الموهوبين من مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط لتقديم عربون شكر وعرفان على هيئة أغنية بأصواتهم المتميزة".

Advertisements

واستلهم رياشي هذه المقطوعة الموسيقية الفريدة من صناديق الموسيقى السحرية التي تصدح بألحانٍ رائعة وجذابة اعتاد الأطفال الاستمتاع بها فيما مضى.

حول المؤلفين:

جان ماري رياشي: ملحّن ومنتج موسيقي لبناني معروف، وأبدع العديد من أشهر الأغاني التي غنّتها نخبة من أبرز الفنانين في لبنان.

نزار فرنسيس محامٍ وكاتب أغاني ومطرب، كتب كلمات العديد من الأغاني التي غنتها نخبة من أبرز الفنانين في لبنان.