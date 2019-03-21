الامارات | "الأرصاد" تكشف أسباب عدم الاستقرار الجوي والأمطار الرعدية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تكشف أسباب عدم الاستقرار الجوي والأمطار الرعدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد خلال الفترة الحالية تقلبات في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية، مع سقوط الأمطار المتفرقة من حين إلى آخر مع الرعد أحياناً.

وعزا المركز أسباب عدم الاستقرار الجوي إلى ما وصفها بـ"الفترة الانتقالية" ما بين فصلي الشتاء والصيف، وما يصاحبها من اختلاف وسرعة تغير في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي، والذي يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

وذكر أن الدولة تتأثر أيضاً خلال هذه الفترة بمنخفض جوي سطحي ممتد من جنوب السعودية، مصاحباً معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب يعمل على تحرك كميات من السحب من وسط وجنوب المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة على فترات.

Advertisements

وقال: "نتيجة لتعمق المنخفض الجوي السطحي والعلوي سيشهد يوما السبت والأحد استمراراً في تدفق السحب من الغرب على فترات، يتخللها بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية".

وأضاف المركز: "من المتوقع أن يستمر تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من الغرب من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء المقبل، مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على شمال الدولة وبعض المناطق الساحلية ولكن على فترات متباعدة".