أذربيجان تكشف عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي

كشفت أذربيجان عن تصميم جناحها في "إكسبو 2020 دبي" يوم الأربعاء 20 مارس 2019، وذلك في أعقاب تسلمها لقطعة الأرض المخصصة لبناء الجناح وتدشين الأعمال في الجناح المستوحى من الطبيعة في صبيحة ذات اليوم.

أقيم حفل التدشين في الموقع المخصص للجناح الأذربيجاني في "إكسبو 2020 دبي" بحضور المفوض العام أنار الاكبروف، مساعد النائب الأول للرئيس ومدير مركز حيدر علييف؛ ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وأطلق الاكبروف رسمياً أعمال تشييد الجناح الأذربيجاني برفقة طفلين من أذربيجان، تأكيداً على الدور الحيوي الذي ستلعبه أجيال المستقبل في التنمية المستدامة.

وقال أنار الاكبروف: "نفخر بتدشين الأعمال الإنشائية لتشييد جناحنا في إكسبو 2020 دبي. والذي سيتيح لزواره فرصة إدراك دورهم في التأثير على المنظومات البيئية والاجتماعية من حولهم. وسيتمتع الجناح بتصميم شفاف يغمره النور، وسيزخر بالعديد من الفعاليات المتميزة وفرص الالتقاء والتعارف، تماماً كما هو الحال في بلدنا!".

وفي مساء ذلك اليوم، استضاف القائمون على تصميم جناح دولة أذربيجان في إكسبو 2020 دبي حفل استقبال في مطعم "ذا هاوس أوف أذربيجان" في دبي بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين من عدة بلدان.

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واختار القائمون على التصميم اسم "بذور المستقبل" شعاراً رسمياً للجناح الأذربيجاني، في رسالة مفادها أن الاستثمار في المستقبل اليوم يتيح للشعوب تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئات معيشتهم وعملهم.

يتولى "مركز حيدر علييف" قيادة المشروع بدعم من "مؤسسة حيدر علييف"، لتشييد المبنى الذي سيشغل مساحة قدرها 2086 متراً مربعاً، وهو من تصميم شركة سيميتريكو الإيطالية.

يستوحي الجناح تصميمه المعماري من عنصرين طبيعيين هما الشجرة والورقة، وهو مصمم ليوفر لزوار الحدث العالمي وجهة مثالية للتفكير في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

تنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، ويتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة، وسيكون 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في نسبة هي الأعلى من حيث عدد الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية.

وأكدت 190 دولة مشاركتها في فعاليات إكسبو 2020، تأكيداً على المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية تجمع بين الشعوب والبلدان.