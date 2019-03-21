سعود بن صقر: «تيري فوكس الخيري» يعكس قيم الإمارات

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس السيدة دانيال حداد المفوضة التجارية في القنصلية الكندية في دبي، يرافقها أعضاء اللجنة المنظمة لسباق «تيري فوكس» الخيري في رأس الخيمة. وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالأهداف الإنسانية النبيلة لسباق «تيري فوكس» الخيري في دعم مراكز الأبحاث لعلاج مرض السرطان، مؤكدا سموه أن السباق يأتي كجزء من الرسالة المجتمعية والإنسانية للمجتمع الإماراتي التي تعكس قيمه وأخلاقياته، من خلال تبني البرامج والمشاريع الخيرية والتطوعية والمشاركة فيها وتعزيز روح التعاون والعمل الإنساني بين أفراده.

وثمن سموه النجاح الذي حققه السباق هذا العام في نسخته العاشرة في إمارة رأس الخيمة والذي يعتبر دليلا على وجود الوعي المجتمعي بين أفراد المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص بأهمية المشاركة في البرامج الخيرية التي تعكس مبدأ التكافل بين مختلف شرائح المجتمع لمواجهة التحديات المعاصرة. من جانبهم توجه أعضاء اللجنة المنظمة للسباق بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه المادي والمعنوي لسباق «تيري فوكس» الخيري والذي يحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاقته في رأس الخيمة..

وفي نهاية اللقاء سلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ريع السباق الذي بلغ 127 ألف درهم لصالح مركز أبحاث السرطان في جامعة الإمارات بحضور البروفيسور فرانك برانيكي رئيس لجنة الأبحاث في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات والبروفيسور تشارلز كايرنز عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة وعدد من المسؤولين.

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