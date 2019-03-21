نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة التونسية بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سمير المنصر سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضر الحفل الذي أقيم بمنزل السفير التونسي في أبوظبي، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وأبناء الجالية التونسية المقيمة بالدولة.

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