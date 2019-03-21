حاكم عجمان يحضر أفراح المطروشي والعامري

عجمان (وام) حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن راشد بن بخيت المطروشي بمناسبة زفاف نجله «سعيد» إلى كريمة عبدالله محمد بن بطي العامري، وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.

وحضر حفل الاستقبال إلى جانب سموهما، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان، وعدد من الشيوخ وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وأعيان ووجهاء البلاد ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وكبار المسؤولين.

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