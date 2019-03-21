حمدان بن محمد يرعى حفل تخريج كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية

الطويلة (وام)

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل تخريج الدورة التاسعة عشرة من خريجي كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية في منطقة الطويلة على الطريق بين أبوظبي ودبي الذي جرى صباح أمس بحضور الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط أفرع القوات المسلحة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة وأولياء أمور الخريجين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم قام سمو ولي عهد دبي بالتفتيش على طابور الخريجين في ميدان الكلية بعدها تلا أحد الخريجين آيات من الذكر الحكيم، ثم مر الخريجون من أمام المنصة الرئيسة على هيئة استعراض عسكري أظهر فيه شباب الوطن مهاراتهم العسكرية ولياقتهم البدنية نالت استحسان وتصفيق الحضور بعدها أدى الخريجون قسم الولاء للوطن ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأقسموا بأن يكونوا مخلصين للوطن وقيادته يدافعون عن استقلال وسيادة دولتنا في البر والبحر والجو حامين لعلمها ومدافعين عن أمنها وحدودها ومكتسباتها الحضارية والوطنية.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد أداء القسم بتكريم المتفوقين في الدورة وهنأهم على تميزهم وحصولهم على المراتب الأولى في الدورة. ثم بدأت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الحالية إلى الدورة القادمة مصحوباً بالقسم، إذ أقسموا بالله العظيم ثلاثاً بأن يحافظوا على علم دولتنا مرفوعاً عالياً وخفاقاً. وكان لقائد الكلية البحرية العميد ركن بحري سعيد سالم القايدي كلمة في المناسبة مؤكدا فيها أن قواتنا المسلحة بقياداتها وضباطها وأفرادها ملتزمة بدعم وحماية مكتسبات دولتنا الوطنية والحضارية وتحمل المسؤولية الوطنية الكاملة في مواجهة التحديات مهما كبرت من أجل حماية الإنجازات الوطنية العظيمة.