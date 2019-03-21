«الخارجية» تحتفل باليوم العالمي لـ «الفرنكوفونية»

أبوظبي (وام)

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس فعالية ثقافية حول «الفرنكوفونية» بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية.

جمع الحدث عدداً من سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية «OIF» في الإمارات العربية المتحدة والشركاء المحليين الاستراتيجيين في الفرنكوفونية.

ويعكس الاحتفال التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم ومبادئ المنظمة المتضمنة العدالة الاجتماعية والسلام، بالإضافة إلى الأهداف الإنمائية المماثلة والمذكورة في رؤية الإمارات 2021 وبرنامج المنظمة الدولية للفرنكوفونية للفترة 2015-2018.

وقد تم تأكيد دخول دولة الإمارات كعضو مشارك في المنظمة العالمية للفرنكوفونية في أكتوبر 2018 لدى حضورها قمة الفرنكوفونية في يريفان بأرمينيا.

ورسخ تأسيس جامعة السوربون أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة للتعددية الثقافية والتسامح.

كما يشكل التنوع الثقافي جزءًا جوهريًا من نسيج المجتمع الإماراتي، الذي شهد زيادة ملحوظة في أعداد المقيمين من الجاليات الناطقة باللغة الفرنسية، حيث أصبح وجودها في الدولة هو الأكبر في المنطقة مما يؤكد علاقات الصداقة والتعاون والتضامن التي تربط بين دولة الإمارات والدول الناطقة باللغة الفرنسية، ويشير إلى أنه خير دليل على التزام الدولة بقيم ومبادئ تتشاركها والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي تحدد الدور الأساسي الذي تؤديه المنظمة على الساحة الدولية.

وجاء هذا الحدث ليؤكد المبادئ المشتركة، حيث شهد إطلاق شعار الفرنكوفونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية.

وتضمن الاحتفال فقرة موسيقية، أحياها عازف البيانو الإماراتي إبراهيم الجنيبي والذي قدم أغنيات للمطرب الفرنسي الأرمني الراحل شارل أزنافور، بالإضافة إلى عرض ثنائي على العود والغيتار، يرمز إلى الحوار القائم بين الثقافات العربية والفرنسية.

كما شمل الحدث جلسة حوارية حول الفرنكوفونية في الإمارات العربية المتحدة، تناولت موضوع العلاقات التاريخية بين دولتي الإمارات وفرنسا، والدور الذي يلعبه كل من جامعة السوربون أبوظبي واللوفر أبوظبي في تعزيز القيم الفرنكوفونية والتعددية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن لمحة تاريخية تبرز إنجازات الدولة في مجال الفرنكوفونية.