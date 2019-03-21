«أم الإمارات» تكرّم اليوم 552 طالبة متفوقة

العين (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، - يقام حفل تخريج الطالبات المتفوقات من مؤسسات التعليم العالي (جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا) اليوم الخميس في المسرح الوطني بمدينة أبوظبي. ويتضمن برنامج الاحتفال تكريم الدفعة الـ 38 من طالبات جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدفعة 17 من طالبات جامعة زايد، والدفعة 28 من طالبات كليات التقنية العليا.

يشار إلى أن عدد الخريجات اللواتي سيتشرفن بتكريم أم الإمارات 552 طالبة حاصلات على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مؤسسات التعليم العالي الثلاث.

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