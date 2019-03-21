سارة الأميري: العلم حجر الأساس في استراتيجية الإمارات للمستقبل

دبي (وام) وقع مكتب العلوم المتقدمة مذكرة تفاهم مع «هيوليت باكارد إنتربرايز» (HPE) الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، لإنشاء مركز للابتكار وتطوير التكنولوجيا في الدولة في إطار استكشاف فرص دعم العلوم المتقدمة وتطوير البحوث وتدريب العلماء.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة رئيس مجلس علماء الإمارات: «إن حكومة دولة الإمارات كرست جهوداً واستثمارات ضخمة لتوطين القدرات البحثية، لتطوير مجتمع علمي يتمتع بالابتكار، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للإنتاج المعرفي وقيادة جهود البحث العلمي»، موضحة أن العلم هو حجر الأساس في استراتيجية دولة الإمارات للمستقبل؛ ولهذا نسعى وبالتعاون مع جميع المؤسسات والجهات والشركاء إلى دعم العلماء المحليين، عبر توظيف وتوفير منشآت متقدمة لمساعدتهم على الابتكار والاختراع لخدمة مستقبل البشرية. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين مكتب العلوم المتقدمة وشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» (HPE)، لإنشاء مركز للابتكار في إطار دعم أهداف أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات الأكاديمية لدعم البحث العلمي وريادته.

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