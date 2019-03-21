سيف بن زايد يشهد الورشة الدولية للعصف الذهني الشرطي بدبي

دبي (وام) شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، الورشة الدولية للعصف الذهني، في الملتقى الثاني عشر لأفضل التطبيقات الشرطية الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، ويشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمختصين، وقيادات شرطة دوليون ومحليون رفيعو المستوى، وخبراء في شؤون استراتيجيات الأمن والسلامة، بغرض مناقشة ودراسة قضايا حيوية بمنهجية علمية، ومن ثم الوصول إلى حلول فاعلة للقضايا والمشكلات المطروحة.

وحرص سموه على المشاركة والحضور في الجلسات كافة، الموزعة على محاور الورشة، وهي محور «الأمن السياحي»، ومحور «مراكز الشرطة الافتراضية في المستقبل»، ومحور «التعاون الدولي في الجرائم عابرة القارات»، ومحور «الأنظمة والتطبيقات الذكية في العمل الأمني».

ثم اصطحب سموه القيادات الشرطية الدولية والمشاركين الضيوف في جولة في دبي، شملت خور دبي ومتحف ساروق الحديد.

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