سلطان القاسمي: الإمارات مجتمع شاب

آمنة النعيمي، أحمد مرسي، لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أهمية رسالة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مناقشة تطوير أداء المؤسسات الحكومية من خلال خدماتها والبنى التحتية التي توفرها والتشريعات الملائمة التي تقرها ومبادراتها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق ريادة الخدمات الحكومية.جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها سموه، أمس بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في حفل افتتاح الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على مدار يومين، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»، بمشاركة نخبة من الخبراء وممارسي الاتصال الحكومي الدوليين.وأشار سموه، إلى أن فكرة تنمية القطاع الحكومي وتطبيق النظم التكنولوجية ليست بالفكرة الحديثة إلا أنها كانت محصورة في بعض الدول، وأصبحت في السنوات الأخيرة أحد الموضوعات المثيرة للنقاش من حيث كيفية تطبيقها والاستفادة منها في منطقتنا. وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، أنه عند بداية تطبيق النظم الحديثة سعياً لتطوير العمل الحكومي حدثت أخطاء كثيرة بسبب التطور السريع للتكنولوجيا وتنوع طرق التواصل فيها، وقلة المتخصصين والعارفين بها.

وأوضح سموه، الترابط بين المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع في علاقة متبادلة، حيث إن الموظف فيها جزء من المجتمع، وخدمات المؤسسات تقدم لأفراد المجتمع، مشيراً سموه إلى أن تطور المؤسسات الحكومية وخدماتها يأتي بتطور موظفيها الذين يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة.

ولفت سموه، إلى أن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة مجتمع شاب، معظمه من المتعلمين الجامعيين في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن هذه العلوم هي التي تسهم في إدارة التكنولوجيا والنظم الحديثة وتطويرها لخدمة المجتمع والقدرة على إيصالها لكافة فئات المجتمع.

ونوه سموه، إلى ضرورة الاستمرار في تطوير مهارات وخبرات العاملين في المؤسسات وتدرجهم في المسؤوليات الوظيفية وصولا إلى الوظائف القيادية، مع ضرورة إلحاقهم في برامج القيادة الشاملة التي تنفذها المؤسسات، مع استقطاب الكفاءات الخارجية في حالة الحاجة ولإدراج أفكار ووسائل جديدة.

كهرباء الشارقة

وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أهمية قدرة قيادة المؤسسات في العملية الحديثة على مواكبة النظم التكنولوجية والمعرفة بها، متسائلاً سموه هل تكون القيادة من خارج المؤسسة أم من داخلها؟ لافتاً سموه إلى التجربة الناجحة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة ومن خلال قيادتها الجديدة، في إحداث تغيير من المستويات الوظيفية والإدارية والفنية الصغيرة إلى أعلاها، واستطاعت الهيئة بعد تطوير خدماتها من تمكين مختلف أفراد المجتمع ومشاركتهم بشكل فعلي للتعرف على هذه الخدمات وطرق استخدمها.

ودعا سموه، إلى ضرورة أن تعمم هذه التجربة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة على كافة المؤسسات والهيئات المحلية الحكومية.

وانطلق حفل الافتتاح بعرض فيلم سلط الضوء على رؤية ورسالة المنتدى في دورته لهذا العام، وأهميته في ظل متغيرات العصر الراهن، وأثره على تحول سياسات التنمية المجتمعية، والتحول في مسلكيات الأفراد داخل بلدانهم.

فهم الإنسان

وخلال الحفل، ألقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كلمة أشار فيها إلى أن إمارة الشارقة تحتضن في يومين من كل عام العالمَ عبر سلسلة من الحوارات والجلسات وورش العمل الاستثنائية المصاحبة لفعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يفتح في كل عام الأبواب على آفاق جديدة للاتصال الحكومي في المنطقة والعالم.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن الجميع يعلم كيف أن الاتصال الحكومي بات القلب النابض للعمل الحكومي، وذلك نظراً للتطور في طريقة التواصل البشري، كما أنه بات معياراً من معايير نجاح العمل الحكومي، مبيناً أن هناك عدداً من المؤسسات الدولية بدأت ربط نجاح الحكومات بجودة وقوة تواصلها مع كافة أفراد جمهورها.

وأضاف: «أقف اليوم لأتحدث عن عامل مهم في نجاح جهود الاتصال الحكومي، يجب أن يحظى بتركيز أكثر، وهو الإنسان، فبدون إنسان متحفز للتطوير، وقادر على تغيير أنماط تفكيره لتواكب عصره، وجاهز لأن يكون قوة دافعة لمستقبل بلاده، لن تنفعنا كل التقنيات المتطورة في التواصل معه، ولن تنفعنا كل الخطط التنموية لتطوير حياته وتأمين مستقبله».

وحول عدة تساؤلات وردت حول شعار المنتدى لهذا العام «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي «عندما نقول «تغيير السلوك» فإننا حتماً لا نقصد التدخل في حياة الناس، أو إصدار الأحكام المسبقة على طريقة حياتهم، فتغيير السلوك الذي نقصده ونطمح لتحقيقه من خلال برامج الاتصال الحكومي يكمن في ثلاث خطوات، هي: العمل على فهم الإنسان ونفسيته وعقليته وتأثير محيطه على سلوكه بطريقة علمية مدروسة، وتوعية الإنسان بالخيارات السلوكية المتاحة أمامه في مختلف المسائل، التي تعترض حياته وتؤثر فيها وفي المجتمع ككل، والسعي لتحفيز هذا الإنسان وإلهامه لاختيار السلوك الداعم لمصلحته ومصلحة مجتمعه».

وتابع رئيس مجلس الشارقة للإعلام «علم تغيير السلوك ليس جانباً مهماً من الاتصال الحكومي فحسب، فهو يعد حالياً قلب الاتصال الحكومي العصري لأن عقلية الإنسان وسلوكه سيظلان دائماً عاملين أساسيين في رقي المجتمعات أو تأخرها، ولأن عقلية الإنسان وسلوكه يؤثران بطريقة إيجابية أو سلبية على نجاح البرامج والمشاريع التنموية التي تطرحها الحكومات».

Advertisements

الإنسان أولاً

وتوقف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، عند اهتمام القيادة في دولة الإمارات وإمارة الشارقة بالإنسان، الذي تضعه أولاً، وتعتبره ثروة المجتمعات الحقيقية، وقال: «إن استثمار صاحب السمو حاكم الشارقة في الثقافة والكتاب والقراءة، استثمارٌ في تهذيب أخلاق الفرد، وتزكيةٌ لنفسه وسلوكه وتطويرٌ لفكره، واستثمار قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الجهد والوقت لإنشاء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، هو استثمارٌ في تطويرِ مهارة الفرد، ومنحِه الأدوات العلمية والعملية لتأدية دور إيجابي في المجتمع في المستقبل».

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن قراءة متأنية لمستقبلنا توضح أن حياتنا في طريقها إلى تغييرات جِذرية، قاطعاً بأن الشارقة ستواكب هذه التغييرات، ومبيناً في الوقت نفسه أنه لا يمكن تحقيق هذه المواكبة بمعزل عن تطوير أنماط التفكير، واكتساب سلوكيات تتوافق مع تطلعاتنا.

كما تخلل الحفل عرض فيديو تسجيلي للإعلامي الأميركي، لاري كينج، الملقب بـ«سيد الميكروفون»، استعرض خلاله تجربته المتعلقة بدور الاتصال الحكومي في إحداث التغيير الإيجابي عند الإنسان، وخبرته في الاتصال والإعلام الجماهيري عموماً، وكيفية تعامله مع آلاف الشخصيات التي حاورها، ونظرته إلى التأثير الكبير الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي في سلوكيات الأفراد والجماعات والمؤسسات.

صناعة المحتوى

وشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الجلسة الملهمة التي أقيمت ضمن فعاليات حفل الافتتاح، والتي قدمها الناشط المجتمعي وصانع الأفلام ريتشارد ويليامز الملقب بـ «برينس Ea»، والتي حملت عنوان «خلافاً لما اعتقدنا»، وتحدث فيها ويليامز عن جوانب مختلفة مرتبطة بدور تغيير السلوك في تطور الإنسان، استناداً إلى تجربته في صناعة المحتوى والأفلام التحفيزية، التي تركز على قضايا متخصصة مثل الحفاظ على البيئة والقضايا العرقية والتوازن بين العمل والحياة.

وشهد سموه جلسة «الإنسان المسؤول: مفتاح الحلول لتحديات المستقبل»، التي تحدث فيها كلٌ من الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، المحاضر والباحث في الشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية في دول الخليج العربية، والدكتور نبيل الخطيب، المدير العام لقناتي العربية والحدث، ورينيه كارايول المتحدث العالمي والخبير في القيادة الملهمة والثقافة، وربيع زريقات مؤسس مبادرة «ذكرى» إحدى أهم المبادرات في العمل المجتمعي التشاركي في الأردن، وأدارتها الإعلامية زينة يازجي.

وسلّطت الجلسة الضوء على ما يعنيه أن يكون الإنسان مسؤولاً، حيث أشار الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، إلى أنه على المواطن أن يكون إيجابياً ويعي حقيقة مواطنته، وهويته، وسماتها الحقيقية التي غرسها الأجداد والآباء المؤسسون، لافتاً إلى أن منظومة القيم والمرتكزات الأساسية التي تشكّل الهوية المجتمعية الإماراتية هي نتاج جهد طويل ومتراكم طيلة عقود من الزمن. ولفت الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، إلى أن العالم الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعية سمحت بإيجاد سلوكيات مغايرة عما يفعله الإنسان على أرض الواقع سواء من خلال ما ينشره عن يومياته أو ما يتصرف به ويعبّر من خلاله عن آرائه، منبّهاً في الوقت نفسه إلى ضرورة رؤية كل تلك التصرفات بدون وجود عوائق، ليتمكن الإنسان من التعبير عن ذاته بشكل واضح من دون وجود لأي وسائط بينه وبين الآخرين.

الحضور

حضر حفل الافتتاح، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كلٌ من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية.

كما حضر الحفل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وخولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ورؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وضيوف المنتدى ورؤساء التحرير في المؤسسات الإعلامية.