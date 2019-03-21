سلطان الجابر: المنصات الحوارية ضرورة إعلامية

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، في كلمة له، بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2019 في الشارقة: «إن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في مختلف المجالات تتطلب من المؤسسات الحكومية تطوير ثقافتها المؤسسية الداخلية وتحسين استراتيجيات وآليات التواصل مع المجتمع، إذ لم يعد من الممكن أن تكتفي هذه المؤسسات بأن تكون مصدراً للأخبار، بل أصبح من الضروري أن توفر منصات حوارية تفاعلية قادرة على إحداث التطوير المنشود».

وأضاف: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشكل «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، فرصة مثالية للخبراء والمختصين والمعنيين بالقطاع للتعرف إلى آخر التطورات في الوسائل والاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة عالمياً، بما يمكّنهم من تحسين قدراتهم ومواكبة ما تشهده الدولة والعالم من تطور متسارع في مختلف المجالات، وتساعدهم على المساهمة في تمكين الفرد كخطوة أولى نحو تمكين وخدمة المجتمع ككل.

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