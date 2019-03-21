ثاني الزيودي: النموذج الإماراتي ملهم

الشارقة (وام) أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة أصبح منصة إقليمية فعالة ومؤثرة لتطوير وبناء استراتيجيات اتصال مؤثرة وداعمة للجهود الحكومية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

وقال معاليه: «إن النسخة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي انطلقت أمس بمشاركة نخبة من الخبراء وممارسي الاتصال الحكومي الدوليين لمناقشة سلسلة من المحاور التي يطرحها هذا العام تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»، تؤكد أهمية الاتصال الحكومي كأداة تنموية مؤثرة تعمل على تغيير سلوكيات الأفراد ومساعدتهم على القيام بدورهم على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات يدعم مسيرة نهضتها وتقدمها».وأشار معاليه إلى أن النموذج الإماراتي في قطاع الاتصال الحكومي ملهم ويرتكز على الانسان، مؤكداً أهمية أن يقوم هذا القطاع بدوره في هذا الصدد عبر إشراك مختلف فئات المجتمع في العملية التنموية بمختلف قطاعات الدولة.

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