حمدان بن محمد وحمدان بن زايد وسيف ومنصور وحامد بن زايد والشيوخ يعزون بوفاة حرم أحمد خليفة السويدي

أبوظبي (وام)

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة آمنة بنت عبدالله بن شيبان المهيري، حرم معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي خيمة العزاء في منطقة القصور في العاصمة أبوظبي، مساء أمس، حيث قدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى زوج الفقيدة وأنجالها خالد وخليفة وخلف أحمد خليفة السويدي وذوي المرحومة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وأسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.

وقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء إلى معالي أحمد السويدي ولعائلة الفقيدة وأسرتها، وأعرب سموه أثناء زيارة مجلس العزاء في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه خيمة العزاء في أبوظبي، حيث قدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى زوج الفقيدة وأنجالها خالد وخليفة وخلف أحمد خليفة السويدي وذوي المرحومة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.