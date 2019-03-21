الامارات | إصابة طفلة باضطراب نفسي بعد تعرضها لهتك العرض

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلة باضطراب نفسي بعد تعرضها لهتك العرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل وامرأة، بالإضافة إلى آخر هارب، بتهمة جلب طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً من بلادها بالحيلة، بعد أن أوهموها بتشغيلها في صالون نسائي واستغلوها في أعمال الدعارة، ما أدى إلى إصابتها بمرض نفسي - عملت شرطة دبي على علاجها منه - إثر تعرضها لاعتداءات جنسية متكررة، بحسب إفادة شاهدة عيان في تحقيقات النيابة العامة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية الاتجار في البشر، كما وجهت للمتهم الأول جناية هتك العرض بالرضا، ووجهت إلى امرأة أخرى ارتكاب جناية العلم بوقوع جريمة اتجار في البشر دون إبلاغ السلطات.

وقال شاهد من شرطة دبي، إن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى قسم مكافحة الاتجار في البشر تفيد بإكراه فتاة آسيوية على ممارسة الدعارة وتعرضها للضرب والاحتجاز بغرفة في مبنى بمنطقة المطينة، فتم تشكيل فريق عمل استدرج المتهم الأول خارج مقر سكنه، وألقى القبض عليه، ثم انتقل إلى الشقة التي تحتجز فيها الفتاة وعثر عليها مع امرأة أخرى.

وأضاف أنه أثناء التفتيش لاحظ أفراد الشرطة أن الطفلة المجني عليها تتصرف بطريقة غير طبيعية فتتحدث مع نفسها وتنظر إلى أعلى وتضحك، وتصلي بين فترة وأخرى، فأحيلت إلى مركز رعاية نفسية لإخضاعها للعلاج اللازم.

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وبسؤال المتهم أنكر إجبارها على ممارسة الدعارة، واعترف بضربها حتى أصيبت باضطراب نفسي بسبب إزعاجه ورفضها تناول الطعام، لكن أفادت متهمة أخرى على علم بما حدث، بأنها كانت تقيم في مسكن مع شقيقها الذي اقترح عليها أن يحضر أشخاصاً آخرين للسكن معها، لمساعدتها في الإيجار، فحضر المتهم الأول وشريكته وشخص آخر هارب.

وأضافت المرأة أنهم جلبوا لاحقاً الطفلة المجني عليها وكانت طبيعية حين حضرت، ثم لاحظت أنها بدأت تتصرف بشكل غريب فتتحدث مع نفسها ولا تمشي بشكل اعتيادي، كما كانت تخلع ملابسها فجأة، لافتة إلى أن المتهم الأول كان يقيدها من يديها ورجليها ويعتدي عليها.

وأفادت المجني عليها بأن المتهم الأول أحضرها إلى الدولة بهدف تشغيلها في صالون نسائي، بعد تلاعبه في جواز سفرها حتى يمكنها السفر، لافتة إلى أن عمرها 15 عاماً، ثم أجبرها على ممارسة الدعارة.

وأفاد تقرير طبي بحالة الفتاة بأنها مصابة باضطراب ذهني حاد، وظهرت عليها أعراض العصبية الزائدة والقلق والخوف، فضلاً عن قيامها بتصرفات غير طبيعية مثل خلع ملابسها فخضعت للرعاية اللازمة حتى تحسنت حالتها.

شرطة دبي أحالت الطفلة إلى مركز رعاية نفسية لإخضاعها للعلاج اللازم.