الامارات | محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بتنويع علاقاتها وتوسيعها مع الدول الصديقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمام دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة، انطلاقاً من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام، لمختلف شعوب العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور آبي أحمد، بحث خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وإمكانات وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا التي تخدم البلدين.

واستعرض سموه ورئيس الوزراء الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، علاقات الصداقة والفرص والمقومات المتعددة، لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات، خصوصاً التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تبادل سموه، والدكتور آبي أحمد، وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون، والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا، إلى مسارات جديدة متنوعة، تعزز مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، وتلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.

من جانبه.. أعرب رئيس وزراء إثيوبيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات أرض التسامح والسلام، مثمناً جهود الدولة ومبادراتها الإنسانية العالمية، في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين مختلف شعوب وثقافات العالم ودوله.

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتنويعها مع دولة الإمارات، التي تعد مركزاً استثمارياً واقتصادياً وتجارياً وسياحياً عالمياً، بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقبال الدكتور آبي أحمد لدى وصوله مطار البطين، في وقت سابق أمس.