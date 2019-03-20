أمل القبيسي تستقبل نائبة رئيس المجلس الوطني الاستشاري الصيني

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي معالي لي بين، نائبة رئيس المجلس الوطني الثالث عشر للمؤتمر الاستشاري الصيني والوفد المرافق لها، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة لحضور دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تستضيفها العاصمة أبوظبي.

تم خلال اللقاء، الذي عقد في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال البرلماني.

وأكد الجانبان أهمية اللقاءات الثنائية حيث تمثل فرصة مهمة لمواصلة الحوار والتعاون والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية، حيث إن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً بشكل كبير ما يحتاج معه البرلمانيون إلى التباحث بشكل مستمر بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والحرص على تطويرها لتحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

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وقالت إن "استضافة الأولمبياد الخاص يعتبر إنجازاً عالمياً وحدثاً استثنائياً يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة وحكومة وشعب الإمارات لأصحاب الهمم ويأتي تأكيداً على المكانة الدولية المؤثرة، التي تتمتع بها دولة الإمارات وثقة المجتمع الدولي في القدرة التنظيمية المتميزة لدولة الإمارات ما يعكس تقديراً عالمياً للدولة نفتخر ونعتز به في استضافة الفاعليات الكبرى لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقدرتها على إنجاح مختلف الأنشطة ذات الطابع العالمي في مختلف المجالات".

من جانبها، وصفت معالي لي بين حفل افتتاح الأولمبياد الخاص بأنه كان رائعاً وبأنه اتسم بالحماس والتميز، موضحة أنها تدرك اهتمام دولة الإمارات بأصحاب الهمم وضرورة دمجهم في المجتمع وأنها حققت الكثير في هذا المجال وأن القيادة السياسية في الصين هي الأخرى تشارك الإمارات الاهتمام بهذه الشريحة في المجتمع.

وأكدت معالي لي بين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، منوهة باهتمام بلادها بتطوير العلاقات بين البلدين، واستعداد الصين لمضاعفة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والفضاء والذكاء الصناعي، وهي المجالات التي تركز عليها دولة الإمارات.

حضر اللقاء سعادة كل من خلفان بن يوخة وعزة بن سليمان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضر سعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.