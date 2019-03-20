محمد بن زايد: سعادتي غامرة وصديقي العزيز أبي أحمد ونحن نلتقي أصحاب الهمم

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه معالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بزيارة لفعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019" الذي يستضيف جانباً منها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وشملت الجولة قاعة العمليات المركزية التي تغطي جميع جوانب الاحتياجات للمنافسات المقامة فنياً ولوجستياً وإدارياً وفي جميع مدن الدولة.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور أبي أحمد، منتخب الإمارات لليد المشارك في الأولمبياد الخاص، وأعربا عن تهانيهما للاعبين والطاقم الإداري والفني للمنتخب بالإنجاز والفوز بالمركز الأول.

وأطلعا، خلال الجولة، على برنامج "الرياضيون الأصحاء" والذي صمم خصيصاً للأولمبياد الخاص لتحسين قدرة كل رياضي على التدريب والتنافس في الأولمبياد الخاص ومساعدتهم على اتباع أسلوب حياة صحي من خلال توفير الفحص الطبي والخدمات والتعليم بالتزامن مع المسابقات والمنافسات.

وتفقد سموه والضيف الإثيوبي، يرافقهما معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"، الصالات والمرافق التي تقام فيها الرياضات المختلفة واستمعا إلى شرح عن آليات تنظيم المنافسات.

وتبادل سموه والضيف الأحاديث الودية مع المشاركين من أصحاب الهمم في مختلف الرياضات واستمعا منهم إلى ما تمثله مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي الأكبر عالمياً من أهمية في إبراز مهاراتهم وإمكاناتهم.

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وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بالروح التنافسية العالية لأصحاب الهمم إلى جانب الدور الهام الذي يؤديه المتطوعون في الأولمبياد.

وأكد سموه أهمية تدشين مرحلة جديدة على صعيد تمكين أصحاب الهمم وتقديم أعلى معايير الرعاية والاهتمام بهم من خلال المبادرات والتشريعات والقوانين التي تستهدف الإرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم و تعزيز عملية إدماجهم في مختلف المجالات.

وقال إنه يجب توفير الفرص والإمكانات لأصحاب الهمم ليكونوا إضافة نوعية إلى مسيرة إنجازات أوطانهم في مختلف مجالات التقدم.

وقال سموه إن دولة الإمارات، ومن خلال استضافتها الأولمبياد، توجه رسالتها الحضارية والإنسانية التي تستهدف تسليط الضوء على قضايا أصحاب الهمم وتفعيل الجهود الإقليمية الرامية إلى تمكينهم في كل دول المنطقة والعالم.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور أبي أحمد بدعم دولة الإمارات للمبادرات النوعية الحضارية وتنظيمها الناجح للبطولات العالمية ومن بينها الأولمبياد الخاص بدورته الحالية، مشيراً إلى ما يحظى به الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019" من اهتمام رسمي وشعبي يجسد الصورة الحضارية لدولة الإمارات ومجتمعها وقيمها الأصيلة.

رافق سموه، خلال الجولة، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.