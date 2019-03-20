هزاع بن زايد: الإمارات تحقق مفهوم السعادة الشاملة

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن الإمارات تحقق مفهوم السعادة الشاملة.
وأضاف سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، "كثيرة هي مفاتيح السعادة ومتشعبة دروبها. وفي الإمارات، يتحقق مفهوم السعادة الشاملة التي لا تهتم بجانب على حساب الجوانب الأخرى".
وأضاف سموه أن "قيم التسامح والسلام لا تحقق السعادة المجتمعية فحسب، بل تسهم في تحقيق السعادة للشعوب الأخرى. كل عام والإمارات قدوة ملهمة للمحبة والتعايش والسعادة".
وتحتفل الإمارات، اليوم الأربعاء، بيوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس من كل عام.
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