النائب العام للدولة: الإمارات أرض السعادة والأحلام

أكد سعادة المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن الاحتفال باليوم العالمي للسعادة يهدف إلى التذكير بأن الإنسان أياً ما كانت الأرض التي يعيش عليها في شتى بقاع العالم خُلق ليكون سعيداً ..وفي دولة الإمارات أصبحت السعادة معنى مرادفاً للحياة لأن الدولة تحرص على أن يكون المعنى واقعاً يعيشه الناس في جوانب حياتهم وممارساتهم فكان حرصها على توفير السعادة والرخاء لشعبها والمقيمين على أرضها دافعاً لجعل هذا الحرص هدفاً هاماً من أهدافها تسهر عليه حكومتها فعينت وزيرة للسعادة واعتمدت برنامجاً وطنياً للسعادة والإيجابية وأثمر ذلك التوجه حقائق على الأرض لا تعني سوى مزيداً من رفاه الإنسان وسعادته.

وقال النائب العام للدولة في تصريح بمناسبة يوم السعادة حين يسير الإنسان آمناً في الطريق ، وينام آمناً في بيته ، ويستقل آمناً وسيلة المواصلات ، فتلك هي السعادة في الإمارات وحين يتعامل مع أبناء الدولة في بيئة عمل، أو مركز شرطة أو مقر نيابة أو جهة حكومية بكل الرقي الأخلاقي والتحضر الإنساني فهي السعادة في الإمارات، وحين يحصل على أجره مقابل عمله بما يحفظ عليه حياة إنسانية كريمة فهي السعادة في الإمارات، وحين يطلب الحق فتستجيب أجهزة العدالة بحياد وتجرد فهي السعادة في الإمارات، وحين يطلب علاجاً عند اعتلال صحته فيحصل عليه بكرامة وكفاءة فهي السعادة في الإمارات ، وحين يعمل في بيئة ترفع من طاقته الإيجابية ، وترفع من درجته المهنية بقدر كفاءته فهي السعادة في الإمارات.. إن دولة الإمارات العربية المتحدة - وبحق - صارت أرض السعادة والأحلام وملتقى طموح الناس في أنحاء العالم.