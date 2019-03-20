أنور قرقاش: عاصمتنا أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز

وصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، كثافة الزيارات عالية المستوى، التي تشهد العاصمة أبوظبي، بخلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز.

وكتب معاليه في تغريدات على حسابه الرسمي، اليوم الأربعاء، عبر "تويتر": "تشرفت بحضور استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفخامة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم، كثافة الزيارات العالية المستوى انعكاس لموقع الإمارات ومصداقيتها، عاصمتنا أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز."

وأضاف قرقاش: "الموقع السياسي للدول انعكاس لمصداقية قيادتها وسجلها التنموي وعلاقاتها في محيطها وخارجه، والإمارات من خلال قيادتها الواعية واقتصادها القوي والمتنوع ومساهمتها في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي تبرز كالشريك الصادق الذي يعوّل عليه."

واختتم معاليه: "ويحسب للشيخ محمد بن زايد دوره في التقريب بين إثيوبيا وإريتريا، والمساهمة الإيجابية في ترميم جسور التواصل بعد طول انقطاع، وهي المبادرة التي حظيت بتقدير دولي مهم، هذا الدور الإيجابي لسموه لمسته في طبيعة لقائه الأخوي والودي مع فخامة أبي أحمد."