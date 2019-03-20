مجموعة BENTLEY COLLECTION تحتفل بالمئوية الأولى للعلامة التجارية

سوف تحتفل Bentley بتاريخ 10 يوليو 2019 بذكرى مرور 100 سنة على تأسيسها. وبهذه المناسبة المميّزة، قامت الشركة بابتكار مجموعتها الجديدة Centenary Collection من المنتجات الخاصّة التي أصبحت متوفرة الآن للطلب.

وتتألّق القطع المدرَجة ضمن هذه المجموعة محدودة الأصدار عبر شعار Bentley المميّز ‘100 Extraordinary Years’ بالإضافة إلى تفاصيل بلون Centenary الذهبي الخاص بهذه المئوية وبشكل مشابه لتلك التي تظهر في كل سيارة يجري تصنيعها خلال هذه السنة الخاصّة جداً.

وقد تم تضمين كل قطعة من هذه المجموعة روحية هذا القرن الرائع الذي تميّز عبر تصاميم أخّاذة. فللمنزل، هناك حاملة الشمعة الخاصّة بإبقاء إبريق الشاي ساخناً tealight holder والمتمتّعة بطلاء ذهبي فاخر، ومجموعة من حلقتين للفوط napkins rings تتألّق عبر نمط تصميم العِقَد الحصري من Bentley مما يُضفي لمسة غنية إلى مائدة الطعام، أما مجموعة الإسبرسو espresso set الخاصّة بالمئوية والتي تضم فنجانين وصحنين، فإنها تتميّز من خلال إطار ذهبي مطلي يدوياً بحيث تجعل تناول القهوة مناسبة خاصّة جميلة.

من جهة أخرى، تشتمل إكسسوارات الملابس للرجال والسيدات الخاصّة بالمئوية على قمصان تي-شيرت أنيقة مع شعار ’كرو‘ المميّز على الجهة الأمامية، وشعار المئوية على الأكمام بالأضافة إلى وجود تفاصيل بلون Centenary الذهبي، مما يولّد إضافات عصرية راقية إلى مجموعة الملبوسات المخصّصة لقضاء أوقات رائعة. كما هناك أزرار للأكمام مستوحاة من مفتاح نظام Bentley لتحكّم السائق بالقيادة وتشتمل على نمط التصميم العقدي الأيقوني على سطحها، ولمسات Centenary ذهبية على الجهة العلوية وشعار Bentley محفور بالليزر على الجهة الخلفية مما يضفي عنصراً دقيق التعقيد إلى ملابس الأعمال. وتتضمّن الإكسسوارات الأخرى دفاتر ملاحظات وأربطة قصيرة تضفي لمسة حصرية إلى أي مناسبة في اليوم.

هذه القطع المخصّصة لهواة جمع المقتنيات الحصرية متوفرة إلى جانب منتجات جديدة أخرى تشمل حقائب أمتعة تراثية ومجموعة من الإكسسوارات المنزلية الفاخرة. كما لا تزال تتوفر العديد من قطع Bentley الأكثر شهرة، ومن ضمن هذا حقائب اليد الفخمة، والسترات الجلدية الراقية، والملبوسات الأنيقة وإكسسوارات العمل العصرية، منها الأقلام المميّزة من تشكيلة Graf von Faber-Castell for Bentley. وكل قطعة من هذه القطع تزخر بمستويات الجودة العالية التي تتميّز بها من ناحية الحرفية اليدوية والتقاليد والمزايا الحصرية والأناقة العالية.

Advertisements

عمل عدد من الحرفيين المهَرة بشغف على ابتكار العديد من هذه القطع الخاصّة، وبالتالي تتألّق مجموعة Bentley Collection عبر التراث الغني والرؤية الواعدة للمستقبل التي تتمتّع بها Bentley، وتُدخِلها بشكل متناغم جداً إلى قطع استثنائية معبّرة جداً. ضمن هذا الإطار، تتخطّى تصاميم Bentley حدود عوالم الموضة وتصميم السيارات.

تم ابتكار تشكيلة الملابس والإكسسوارات بحيث تتمحور حول نمط حياة ارتبط منذ القدَم بعالم Bentley وهو يستلهم تصاميمه بذكاء من تصاميم Bentley التي لا تُضاهى. ضمن هذا الإطار، تتمتّع المنتجات الحصرية ضمن التشكيلة مثل السترة الجلدية الأيقونية بنفس التفاصيل المتميّزة التي تدخل في كل سيارة Bentley. أما الوشاح المحاك من مادة الكشمير الفاخرة فيستعرض بأسلوب فني نمط التبطين الماسي الحصري من Bentley، فيما تستلهم الحقيبة الصغيرة العصرية تصميمها من الشكل الفريد للجناح على لوحة قيادة Bentley.

إضافة إلى هذا، فإن Heritage Collection التراثية تُعدّ مجموعة من القطع المشغولة بإتقان تام تشكّل تكريماً لتاريخ Bentley العريق في مجال السباقات والذي يعود إلى زمن قديم منذ أيام فريق Bentley Boys الشهير وسلسلة انتصاراته المميّزة في منافسات ’لو مان‘ البارزة خلال عشرينيات القرن الماضي. فهذه المجموعة المتأثّرة بالألوان والمواد الكلاسيكية، بينما في الوقت ذاته تضفي إحساساً عصرياً مختلفاً ومميّزاً، تزخر بتصميم سلس ومريح مع كثير من الأناقة. ومع ملابس راقية، وحقائب أمتعة عصرية وألعاب مثيرة، فإن هذه المجموعة تضم بالفعل شيئاً للجميع.

لذا، مهما كنتم تقومون به، أو حتى مجرّد الاستراحة في المنزل، يمكنكم القيام بهذا بأسلوب أنيق وراقٍ مع Bentley Collection، والآن مع مقتنيات Centenary Collection الجديدة بالإصدار المحدود. وتتميّز تشكيلة الملابس والإكسسوارات والمنتجات المنزلية ضمن Bentley Collection بكونها مفيدة في الاستخدام وعصرية جداً، وقد جرى تصميمها لتتوافق تماماً مع نمط حياتكم.